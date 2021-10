Stranski učinki

V kolumni preberite:

Včasih moramo znati priti nazaj. Včasih je tujina prekletstvo. Včasih ne vemo, kaj bi z jezikom.

K nekaterim glasbenim albumom se kar naprej vračam. To ni izbor, ki bi ga naredil razumsko; seznam bi bil morda nekoliko drugačen, če bi se v izbor vklopili razum, presojanje, misel na tiste, ki berejo takšne sezname. K nekaterim albumom me namreč vrača več kot samo glasba.

To vračanje je nezavedno, opazil sem ga šele, ko sem gledal statistiko poslušanj na svojem pretočnem glasbenem računu. Še sam sem bil presenečen nad izborom. In še sam sem bil presenečen, da je bil najvišje uvrščeni slovenski album na moji lestvici album Random Saviour (»Naključni rešitelj«) skupine Grimmski. In to kar 13 let po izidu in popolni odsotnosti skupine. Zasluženo.