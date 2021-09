Tonetu zvrhan koš solz v dar

V nadaljevanju preberite:

Vse je v najlepšem redu. Naj vas nikar ne skrbi. Stvari imamo pod nadzorom. Če bi kdo metal granitne kocke ali solzivec na vas kot na novinarje in fotoreporterje, smo tukaj mi in vas varujemo. Čisto po naključju so 5. novembra lani dodobra pretepli fotoreporterja Ž. Povsem naključno so minulo sredo grozili TV-snemalcu, po naključju je ena kocka zadela še fotografa Dnevnika in zalili so spoštovanega Toneta Stojka z naravnim poprovim plinom (prijazen poudarek na naravni). To je tistega Toneta, ki je pravzaprav začel fotoromanco našega Janeza. Po vseh teh letih pa mu je v zahvalo za zgodovinski dokument na karierni poti poslal zvrhan koš solz v dar.