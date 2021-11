Tragični konec slovenskega samoljubja

V nadaljevanju preberite:

Napovedi možnega ponovnega popolnega zaprtja v Sloveniji spremljam iz Portugalske, države, ki je konec septembra ostala brez ljudi, ki bi jih še lahko cepili proti covidu-19. Preprosto zmanjkalo jim je necepljenih. Življenje se je tu vrnilo v normalnost, četudi je imela Portugalska januarja letos, ko so bila cepiva dostopna le najstarejšim in najbolj ogroženim, enega najhujših epidemijskih izbruhov. Večerne koncerte fada obiskujem, ne da bi morala na vratih kazati QR-kodo o cepljenju, saj je ob 91-odstotni precepljenosti skrb odveč: koronavirus se seveda še naprej prenaša, a ne več množično. Izbruhi okužb v državi so obvladljivi, zdravljenje obolelih poteka nadzorovano, izredne razmere so spomin. Oni dan sem v Lizboni prvič po skoraj dveh letih v neko restavracijo stopila brez maske, po tem ko je osebje nakazalo, da je ne potrebujem.