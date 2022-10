Vrnitev zlate dobe državnih pomoči

V nadaljevanju preberite še:

Te dni minevajo tri leta od propada Adrie Airways, edinega slovenskega letalskega prevoznika. Po več letih negotovosti in ohranjanja glave nad gladino tudi s pomočjo državnega denarja je pristala v rokah nemškega lastnika in ta jo je dokončno pahnil v stečaj. Na ministrstvu za gospodarstvo so takrat dejali, da bi bili Adrii pripravljeni pomagati, vendar da ta zaradi že prejetih reševalnih injekcij glede na evropska pravila ne more še enkrat dobiti državne pomoči. A če bi se to zgodilo dobrega pol leta kasneje, bi država Adrii veliko lažje vrgla rešilni jopič in tako nacionalnega prevoznika ohranila pri življenju do danes.