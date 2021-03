V nadaljevanju preberite:



Pred leti sem se imel priložnost osebno srečati z Anne Lacaton. Bilo je v Zagrebu leta 2015, takoj po predavanju v dvorani Vatroslav Lisinski, kjer je navdušila tisočglavo množico arhitektov. Predstavila je projekt prenove velikega stanovanjskega bloka na obrobju Pariza, ki je bil zgrajen v 80. letih prejšnjega stoletja in potreben prenove. Projekt je zaradi enostavnega in učinkovitega posega vzbudil pozornost stroke in širše javnosti. Predvsem pa je bistveno izboljšal prostorske pogoje stanovalcev, čeprav je šlo predvsem za tehnično sanacijo.