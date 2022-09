Bitka za nestrankarskega predsednika vseh Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Po napovedi kandidatov strank NSi in Levica se bo povečal pritisk na Gibanje Svoboda in SD, ki sta brez svojega kandidata v predsedniški tekmi, prestižni za stranke. Jeseni bodo sledile za stranke pomembnejše lokalne volitve in referendumska sezona, predsedniška tekma pa je namenjena profilizaciji strank. Pri tem je treba dodati, da imamo v Sloveniji parlamentarni sistem s poudarjeno strankokracijo, izvoljeni predsedniški kandidat pa strankarsko izkaznico zamrzne, se od svoje stranke distancira in poskuša biti nestrankarski predsednik vseh Slovencev.