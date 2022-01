Brez predsodkov. Le z radovednostjo

V nadaljevanju preberite:

Skoraj polovica Američanov v nasprotni politični stranki vidi sovražnico, ki bo uničila njihova življenja, kar 48 odstotkov republikancev in 43 odstotkov demokratov v političnem diskurzu ne vidi več konstruktivnega soočenja različnih pogledov v iskanju najboljših rešitev zanje in za vso družbo. Demokracije so bile vedno zaznamovane s političnimi spori, ob prvi obletnici vdora privržencev takratnega predsednika Donalda Trumpa v kongres pa njihova nepomirljivost spet prestopa vse meje. Ne le v Ameriki, tudi marsikje drugje se politično nasprotno usmerjeni ljudje gledajo skoraj čez puško.