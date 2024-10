V nadaljevanju preberite:

Otroci so žrtve zlorab in prisile vseh vrst, naši najstniki razmišljajo o samomoru, njihovo duševno zdravje je načeto, Slovenija pa še vedno nima varuha otrokovih pravic, nima vzpostavljenega sistema, h kateremu bi se otroci in mladi zatekli, ko jim spodnese tla in ko starši zatajijo ...