Dan brez družbe v avtomobilu

Izrazi dobre volje lokalnih in nacionalnih politikov, različnih organizacij, ki si prizadevajo za večje pravice kolesarjev in pešcev, brezplačen javni promet, nekateri trajni ukrepi občin ... – vse to je seveda dobrodošlo, a za presekanje gordijskega vozla slovenskega prometa bodo nujne globoke sistemske rešitve.

Najprej, trajnostne oblike prometa morajo dobiti prednost pred gradnjo in širitvijo cest ter pred avtomobili, klasičnimi ali električnimi.

Kozmetični popravki slike ne izboljšajo bistveno. Starejši so se kar hitro naučili uporabljati rdeče kartice za brezplačne vožnje in malce napolnili vlake, še bolj pa avtobuse, zato se že pojavljajo namere, da bi brezplačnost odpravili. Kolesarske poti v deželi najboljših kolesarjev na svetu povezujejo, a v mestih, kjer je kolesarjev največ, še nastajajo projekti, v katerih ima glavni pomen pretočnost, seveda za avtomobile.