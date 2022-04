Dan, ki lahko zaustavi upadanje demokracije

V nadaljevanju preberite:

Volitve so praznik demokracije. Letošnji praznik traja kar štiri dni. Trije dnevi rekordnega predčasnega glasovanja so za nami, sledi veliki finale v nedeljo, ko naj bi se Slovenija po pričakovani volilni udeležbi med 60 in 70 odstotki vrnila med države z dolgo, daljšo demokratično tradicijo od naše. Bistvena sestavina vibrantnega in zdravega demokratičnega okolja je raznovrstna civilna družba, ki je letos odločno pripomogla k dodatni mobilizaciji volivcev.

Letošnje volitve potekajo v preseku posledic zdravstvene krize in vojne, politično gledano pa si nasproti stojijo neliberalne in liberalne sile. Rezultanta sil, ki jo bodo določile volitve, zabetonirala pa koalicijska pogajanja, bo srednjeročno določila smer razvoja države.