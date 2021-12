Demokracija se ruši iz sredine

V nadaljevanju preberite:

Slovenski politični in strankarski sistem je nestabilen in v krizi že približno desetletje in pol, od razpada stranke LDS, ki je do takrat hegemonizirala sredinski politični prostor, državi pa zagotavljala stabilnost. Liberalna demokracija je bila takrat vpisana v DNK njenih vlad. Vlade pod taktirko Drnovškove LDS so pragmatično gradile iz politične sredine, ki je takrat pomenila gradualen razvoj in evroatlantske vrednote, v središču katerih je bila vladavina prava, od te pa nas danes vlada glede na evropske standarde oddaljuje. A kriza strankarskega sistema je konec leta 2021 dosegla akutno fazo, katalizirajo pa jo tudi raziskave javnega mnenja, ki so v politični prostor vnesle dodatno mero kaosa in nepreglednosti. Zaradi tega stranke še bolj rinejo v politično sredino, ta pa vedno bolj implodira.