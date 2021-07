Dončićeva in Pogačarjeva Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Slovenija te dni žanje veliko mednarodne pozornosti. Marsikdo bi si mislil, da nas je veliko več kot dva milijona ob vsem, kar je bilo mogoče slišati in prebrati ob prevzemanju predsedovanja svetu EU, novih podvigih Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji, o Luki Dončiću, ki je lastnoročno vodil košarkarsko reprezentanco proti olimpijskim igram v Tokiu.



Tako na političnem in diplomatskem kot športnem področju je naša domovina požela tudi podobno veliko začudenja onstran meja. Pola pa sta povsem nasprotna. Na enem so člani slovenske vlade ljudi, ki vodijo evropsko komisijo, zmerjali s svinjami ter kot že ničkolikokrat prestopili rubikon dobrega okusa in civilizacijskih standardov, ki naj bi bili sprejemljivi v 21. stoletju. Pri tem se najbrž tudi ne bodo ustavili. Na pozitivnem polu sta bržkone najboljša športnika v slovenski zgodovini razkazovala svojo nesporno genialnost, ki jo Sloveniji zavidajo tudi največje svetovne nacije.