Italijanske ambicije od Trsta do Prištine

Prihod italijanskega zunanjega ministra in podpredsednika vlade Antonia Tajanija v Ljubljano, ki je sledil njegovemu obisku Zagreba dan prej, je del italijanske strategije za utrditev položaja na Balkanu. To sta Tajani in italijanska premierka Giorgia Meloni napovedala konec januarja na konferenci v Trstu, posvečeni Zahodnemu Balkanu. Tajani je pred tednom dni obiskal tudi Bosno in Hercegovino, kjer si je skoraj podal kljuko s slovenskim predsednikom vlade. Že na začetku prihodnjega tedna se bo italijanski zunanji minister udeležil mednarodnega poslovnega foruma v Beogradu in nekoliko pozneje še podobnega dogodka v Prištini.

Italija ne skriva, da želi postati glavni igralec v širši regiji, kar namerava uresničiti ne le s politično podporo nemirnemu Zahodnemu Balkanu za njegovo čim hitrejše približevanje evropskim integracijam, ampak tudi z okrepitvijo gospodarskega sodelovanja. Na tržaškem forumu pred dvema mesecema so napovedali dvestomilijonski sklad za spodbujanje naložb na tem območju. Hkrati so se namenili podpreti regionalne razvojne infrastrukturne projekte, predvsem železniške povezave ter energetski in okoljski prehod, za kar so predvideni milijardni zneski iz evropske malhe. Trgovinska menjava Italije z nekdanjimi jugoslovanskimi republikami je ovrednotena na 14 milijard evrov in se povečuje. Sporočilo Giorgie Meloni je jasno – če ne bo uspelo njim, bo prevlado na tem območju prevzel kdo drug.

Italija nas skupaj s Hrvaško vključuje v svoje načrte, saj imajo vse tri države enak interes, torej stabilnost v regiji. Zahodna soseda, ki se spopada s povečevanjem števila ilegalnih prihodov čez Sredozemsko morje in s tem povezanimi tragedijami, zdaj pritiska na Slovenijo in Hrvaško, da bi učinkoviteje zavarovali zunanjo schengensko mejo, čez katero poteka tako imenovana balkanska begunska pot. Pri tem jima ponuja svojo pomoč, ki hkrati prinaša tudi širitev njenega vpliva. Če se bo Slovenija na tako konkretno izkazane italijanske namere odzvala pasivno, to gotovo pomeni, da bo privolila v stransko vlogo pri uresničevanju svojih že dolgo začrtanih zunanjepolitičnih ciljev.