Kdo si želi ministrov z upognjenim hrbtom?

V nadaljevanju preberite:

Marta Kos je zapustila Gibanje Svoboda. Pika na i njenemu razočaranju je afera Bobnar. »To ni več moja stranka ... Moj odstop je tudi neposredna podpora Tatjani Bobnar,« je zapisala nekdanja podpredsednica stranke.

Še pred poletjem je Kosova govorila drugače. »Ko je Pozitivna Slovenija iskala novega predsednika, so vprašali njega in je rekel, da bi bil, če bi bila v ekipi tudi jaz. Neodvisno od tega so enako vprašali tudi mene in sem rekla, da le če bo v ekipi tudi Robert Golob. A oba se iz osebnih razlogov nisva odločila za to. Sva si pa obljubila, da si bova, če bi se kdo od naju kdaj ponovno odločil za politiko, pomagala. In potem je prišlo leto 2022. En klic in obljubo sem izpolnila,« se je spominjala.