Ko se močni učijo, šibki umirajo

V nadaljevanju preberite:

Ravno na 30. obletnico začetka obleganja Sarajeva je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg sporočil, da se je Nato v Ukrajini naučil lekcije in da bo več naredil za ranljivo Bosno in Hercegovino, ki je zaradi Republike Srbske močno dovzetna za ruski vpliv. Da se Nato zelo počasi uči, je pokazala vojna v BiH, ki je trajala tri leta in osem mesecev. Da si Nato slabše zapomni tudi tisto, kar se je morda naučil, pa žal kaže dogajanje v Ukrajini.