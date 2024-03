Lahko, prosim, danes ne počnem ničesar

V nadaljevanju preberite:

Do pred nekaj dnevi velika večina slovenskih staršev ni vedela, kaj je razširjeni program. Zdaj jih veliko že ve, da so v noveli zakona o osnovni šoli črtali člene, ki so v okviru tega določali dopolnilni, dodatni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje in neobvezne izbirne predmete. Ministrstvo in zavod za šolstvo sta hitela pojasnjevati, da ne gre za ukinitev in da bodo otroci vse te dejavnosti še vedno imeli. Zakaj so torej spreminjali zakon?

Zgoraj naštetih dejavnosti sicer ni več omenjenih s temi besedami, a dejavnosti bo dejansko še več. Minister pravi, da bo vsakdo, ki bo vstopil v šolo, imel dejavnost. Otrok si jih bo izbral in potem hodil od ene do druge. In kaj, če se ne bi hotel vključiti v nobeno? Direktorju zavoda za šolstvo se ta misel zdi absurdna, šola ni varstvena ustanova. Tisti, ki si ne bo ničesar izbral, bo šel domov.