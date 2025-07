(SATIRA) Dylan piha v veter, Mark Rutte pa kliče Thompsona

Mirovniški Woodstock je za staro šaro. Leta 1969 je tam nastopilo kar nekaj svetovnih klasikov in superzvezd: Richie Havens, Ravi Shankar, Joan Baez, Jeff Beck Group, Santana, Canned Heat, Grateful Dead, Janis Joplin, The Who, The Band, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After, Blood, Sweat and Tears, Crosby Stills, Nash & Young, Creedence Clearwater Revival, Jimmy Hendrix ... Koncerta se je udeležilo 400.000 mladih, ki so s svojimi zvezdami, s pesmijo in ljubeznijo ustavljali vojne po svetu.

En sam zagorski lokalpatriot iz Čavoglave je v kozji rog ugnal več kot sto svetovnih superzvezdnikov na kupu. Če so na ranču pri Woodstocku peli o miru in proti vojni, zdaj Mark Rutte spodbuja Perkovića in ga nagovarja, da mu napiše himno za Nato. Zoran Predin je še pred kakimi šestimi leti upal, da bo pamet še dolgo modra in hudoba skrita. Ampak po svetu potuje kameleonski virus, ki zelo hitro spreminja barve: morje ni več sinje, kri ni nujno rdeča in pamet že lep čas ni več modra. Pomanjkanja modre nam pojasni, zakaj Ivan Janez in Domobranko s tako lahkoto neuglašeno, domače »hrvačko« žlobudrata Thompsonova besedila, a jima hkrati nikakor ne sedejo Dylanovi (čeprav židovski) verzi o Pihanju v veter ali tisti o Gospodarjih vojne.

FOTO: Ferrari Press Agency

Še preden je Thompson pobarval Zagreb v črno, so slovenski poslanci vnovič in ne prvič pokazali navdušujočo ubranost med Levico, Socialnimi in Janševimi demokrati ter Novoslovenci. Svoje je dodal še prvi minister po pravilu: Kamor je šel bik, naj gre še golob. Navdihujoča plat napovedanega referendumskega žura je, da bomo morda zvedeli, koliko najbolje izurjenih in poklicnih kilerjev na svetu bi Slovenija lahko plačala s kakimi 20 milijardami, ki si jih bo v naslednjih letih naložila na vojaški boben, koliko tankov, patrij, dronov, celo manjših jedrskih konic bi si lahko omislili za vse te milijarde.

Enkrat za vselej bo postalo morda jasno, da niti 100 milijard na kupu ne bi obvarovalo države pred finančno, gospodarsko, kmetijsko, informacijsko in nenazadnje politično prevlado okupatorskih sil. Imeli bomo sicer vojsko z zlatimi topovi, ampak proti ekonomskim, tehnološkim, ideološkim, moralnim in vsem drugim prevladam ni zdravila in zanje Nato ne daje nobenega jamstva. Glede na nov karakter Natovega vojskovanja, glede na karakter vojn, ki smo jim priča, se zdi premislek o učinkovitosti plačevanja varščine eni od sicilijanskih bratovščin prav gotovo smiselna odločitev. Če Slovenija izstopi iz Nata, priplujeta v Koprski zaliv dve letalonosilki in tedaj, če ne prej, bodo stvari kristalno jasne. Računi bodo čisti, hlapčevska razmerja na dlani in vsaj sprenevedanja ter hlinjenja o svobodi ne bo več.

FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Marko Perković ni samo zagorski folk Nato pevec. Minuli teden je podpisal tudi sponzorsko pogodbo z Darsom. V skladu z omenjeno pogodbo se Dars sme sklicevati, da so zastoji na slovenskem križu (avtocestnem, seveda) posledica njegovih performansov. Thompson je poslej enakovreden prvomajskim praznikom, binkoštim, Marijinemu vnebovzetju, počitnicam v Nemčiji in vnebohodu. Vselej, ko bo Thompson koncentriral ljudi v krogu 500 kilometrov, bo Dars lahko znižal hitrost na slovenskih avtocestah. Če se pol milijona ljudi ne prebije skozi Zagreb, naj jo uberejo skozi Dragonjo proti Črnemu Kalu in z božjo pomočjo nekako dalje proti močvirju in vsem zatrepom.

Na Darsu so odkrili še en razlog za zastoje na slovenskih cestah. Hitrost je strup za ceste. Že star slovenski pregovor opozarja: Počasi se daleč pride. (Masaji temu rečejo: Nikar ne stori danes, kar lahko preneseš na jutri.) Dars bo zato postavil prometne znake in zelo zapleteno elektroniko, ki bo vse divjake opozarjala, kako je potrebno voziti po avtocesti. Večino šoferjev so v avtošolah doslej napačno učili, da je avtocesta narejena za plin.

FOTO: Damir Sencar/AFP

Hitrosti bodo v primeru gneče omejili na 100 in tudi na 80 kilometrov na uro, kajti vse bolj jasno je, da so imeli pradedje in Masaji prav. Ljudje kar ne morejo prehvaliti Darsovega izuma. So se pa že pojavili provokatorji, ki sprašujejo, do katere spodnje omejene hitrosti bo Dars še smel zahtevati plačilo vinjete. Ali je vinjeta upravičena tudi za hitrost 60 kilometrov na uro in manj, če predpisi terjajo, da po avtocesti ne smemo voziti počasneje? Ob zmanjšanju hitrosti vlakov v poletnih dneh skrbi tudi potnike na tirih. Ali je sploh mogoče prevažati naše vlake počasneje? Bodo zavore vzdržale?