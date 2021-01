Ležarine verjetno le za zgornji odstotek

V komentarju preberite:

Morebitne negativne obresti na hranilne vloge sicer velike večine, predvidoma kar 99 odstotkov slovenskih varčevalcev, ne bodo prizadele. Če že, bodo po pričakovanjih, tako kot drugje po Evropi, uvedene le za tiste najvišje zneske nad 100.000 evri ali morda celo za višje vsote.



Povprečni državljan, ki ima na svojem bančnem računu povprečno 10.000 evrov, tega ukrepa sploh ne bo občutil. So pa ležarine tudi pri nas simbolno problematične, ker so v nasprotju s prevladujočo paradigmo in mentaliteto varčnega naroda, ki že generacije ravna in pričakuje, da je varčevanje v bankah nagrajeno z obrestmi.