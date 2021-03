Nauki zamolčane pandemije

Val okužb v Sloveniji ni bil visok. A to najbrž pomeni, da bo daljši

Slovenija sodi med prve države na svetu z dovolj zanesljivim podatkom o deležu populacije, ki je imel stik z novim koronavirusom. Podobne, a manj natančne in manj ambiciozne študije so izvedli na Islandiji in v Avstriji.