Ne pozabite na podjetja

Vlada je sprejela začasno nižji DDV na energente, odločitev pa mora uzakoniti še državni zbor. Koristi od nižjega davka bodo imeli vsi, tako potrošniki kot podjetja. To je v obdobju energetske draginje dobrodošla razbremenitev in dobrodošla sprememba v razmišljanju, davke so prejšnje vlade praviloma višale. Ni pa to rešitev, ki bi podjetjem pomagala, da bi brez zadreg pričakala jesen, ki bo zaradi mednarodnih in domačih okoliščin težka. Doma se bomo ukvarjali z referendumi, svet pa se bo pripravljal na recesijo.