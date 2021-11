Nič nas ne bo presenetilo

V nadaljevanju preberite:

inistrstvo za kulturo je bilo do prihoda aktualne oblasti resor, ki se ga je večina politikov otepala, premalo denarja in preveč zdrah nehvaležnih kulturnikov. V rokah Vaska Simonitija pa se je prav to ministrstvo izkazalo za idealno utrdbo za vodenje kulturnega in ideološkega boja, kjer so se izvajali pretresi na številnih področjih, kot so medijska zakonodaja, knjiga, samozaposleni in film, priča smo vztrajnim poskusom reinterpretacije zgodovine, nenavadnim kadrovanjem in preziru do strokovne javnosti.