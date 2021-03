Novo središče globoke države

V nadaljevanju preberite:

Za vse predsednike vlad, ki so se zvrstili od njegovega prvega predsedovanja svetu EU leta 2008, je značilno, da so evropsko dimenzijo slovenske politike zanemarjali, jo postavljali v drugi plan z namenom utrjevanja oblasti doma. Janša razume, da sta slovenska in evropska raven politike v času globokih strukturnih sprememb in prevlade družbenih omrežij tesno povezani in se prepletata. Zato slovenska evropska politika še nikoli do zdaj ni bila tako tesno povezana z notranjo.