Povabilo k cepljenju

Do včeraj je bilo v naši državi proti covidu-19 s prvim odmerkom cepiva cepljenih 830.774 ljudi ali 39 odstotkov prebivalcev, od tega 400.209 moških in 430.437 žensk. Med cepljenimi je tudi 8040 otrok ali 2,1 odstotka vseh otrok in mladostnikov, starih od nič do 17 let. To so podatki s spletne strani NIJZ. Kategorija otrok ne vključuje mlajših od 12 let, saj se cepljenje proti covidu-19 tako majhnih otrok ne izvaja, torej je delež precepljenih mladih med 12. in 17. letom dejansko večji. Z vsemi odmerki je bilo do zdaj cepljenih 704.044 ljudi ali 33 odstotkov prebivalcev. Je to veliko ali malo?Za odgovor je dobro pogledati širše. Slovenija ima precej dobro precepljenost otrok z obveznimi cepivi, okoli 94-odstotno, vendar le zato, ker gre za obveznost. Takoj ko je cepljenje prostovoljno, se zanimanje zmanjša. Če bi bilo cepljenje otrok proti klasičnim nalezljivim boleznim prostovoljno, bi se zanj odločila le dobra polovica mater, je pokazala raziskava pred tremi leti. Medtem ko je bila takrat povprečna precepljenost starejših proti gripi v EU 46-odstotna, v najuspešnejših državah pa 75-odstotna, se je pri nas cepilo 11,7 odstotka starejših od 65 let, v splošni populaciji pa le štirje odstotki. Slovenija torej močno zaostaja. Glede na to smo med epidemijo naredili velik skok: 39- ali 33-odstotna precepljenost je velik dosežek.A je seveda tretjinska precepljenost zdaleč prenizka, da bi bili kolektivno zaščiteni. Kaj narediti, da bi se povečala in bi se jeseni lahko varno vrnili v službe in šole? Vse kaže, da grožnje o ponovnem zaprtju države ne spodbujajo k cepljenju, prav tako ne politizacija ukrepov. Še najslabše od vsega bi bilo, če se posamezniki ne bi cepili, da bi tako kazali svoje nasprotovanje oblasti. Odkar ta svet stoji, se virusi in bakterije ne ozirajo na politično prepričanje tarče; napadajo vse po vrsti.Politika je očitno izčrpala svoje promocijske (z)možnosti za cepljenje. Čas je, da pobudo prevzame stroka. Vabilo za cepljenje, ki bi ga dobili od svojega zdravnika, učitelja, trenerja ali celo gostilničarja, bi najbrž pritegnilo bolj kot tisoč besed politikov.