Šport, odsev naše politike

Kolesarsko zvezo, ki se je zaradi bitke za oblast znašla v središču pozornosti, bi sicer težko šteli mednje, čeprav je kolesarstvo ta čas po drugih merilih slovenski nacionalni šport. Ta organizacija ima proračun okoli 600.000 evrov na leto, kar je, karikirano, Pogačarjeva mesečna plača po pogodbi, ki jo je z ekipo UAE podpisal po drugi zaporedni zmagi na Touru. Ta razmerja so porušena tudi v številnih drugih panogah, v katerih ima Slovenija vrhunske tekmovalce v svetovnem merilu, in ni realno pričakovati, da se bodo kdaj izravnala. Tako kot slovenska košarka nima Dončićevih 200 milijonov, kolesarstvo nima Pogačarjevih 40 in jih bo težko kdaj imelo.