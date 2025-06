(SATIRA) Slovenija ima smolo

»Slovenija ima pač to smolo, da leži na najbolj prometnem delu Srednje Evrope, na stičišču med vzhodom in zahodom, severom in jugom.« To so besede predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča. K tem besedam moram nujno dodati še nekaj podobnih globoko znanstvenih ugotovitev: »Izvirni greh za težave s prometom v Sloveniji so tovornjaki. Vsak dan pelje skozi Slovenijo konvoj, dolg 260 kilometrov.«

Tretji najpogostejši razlog za zastoje na slovenskih cestah so cerkveni prazniki v Avstriji, Nemčiji in Švici. Tako nas do nezavesti prepričujejo odgovorni. Zaradi praznikov v Avstriji in Nemčiji je Slovenija postala »zamašek«.

Nisem pa v teh težkih prometnih dneh slišal, da bi bile za vse te zastoje po kakšnem naključju krive preozke slovenske ceste. Prav tako ne povedo radi, da prihaja do zastojev zaradi preveč delovišč hkrati ob nepravem času s prepočasnimi deli.

Na tem mestu moramo nujno vprašati ministrico Alenko Bratušek, od kdaj ima Slovenija to smolo, da direktorji najpomembnejših (in donosnih za posamezne žepe) državnih infrastrukturnih podjetij ugotavljajo slovensko smolo zaradi njene prometne lege. Mar se državni strategi skupaj z Alenko niso hvalili, da ima ta država izjemno priložnost, ker leži na evropskem križišču, daleč od smole? S kakšnimi kadri nas je osrečila, pravzaprav?

Slovenska smola se je uradno (de facto pa že veliko prej!) začela, ko sta dva slovenska velemojstra in »stratega« ugotovila naslednje: »Slovenija še najmanj 30 let ne bo potrebovala drugega tira.« (To so besede kasnejšega infrastrukturnega ministra, tudi člana uprave Darsa, zdaj vodje službe za trajnostni razvoj pri Darsu in člana liste s pomenljivim imenom Povežimo Slovenijo Petra Gašperšiča na uspešnem zaslišanju za prometnega ministra leta 2014). Ali pa izjava enega »boljših« ministrov Zvoneta Černača (spomladi 2013) v času odhajajoče druge Janševe vlade: »Četudi bi v Luki Koper za 30-krat povečali pretovor, se drugi tir ekonomsko ne izplača!«

Niti Izrael menda ne napada drugih držav, ampak se samo brani, najraje v tujini na sedmih frontah in še raje s 400 jedrskimi konicami proti skupinam sestradanih in golorokih otrok in žena. FOTO: Jure Eržen

Če imamo torej takšno smolo z največjimi vplivneži v državi, no, potem so krivi verski prazniki v Avstriji in Nemčiji, nesrečna državna geografska lega in grešni tovornjaki. Iz povedanega bi se pravi šef države vprašal: ali je lažje premakniti državo na manj prometno lego, ali pa morda zgraditi tretji pas od Šentilja do Dragonje? Lahko bi tudi prepovedali tovorni promet skozi Slovenijo in že danes ustavili razvoj Luke Koper. Še bolj bi koristilo, če bi zaprli usta novinarjem, ki, podobno kot tale tukaj, zahtevajo cesto, kar je zgolj in sploh samo v interesu Hrvatov. (Troli mi namreč redno perejo glavo in navijajo ušesa, ker se zavzemam za menda hrvaško cesto sredi Slovenije.) Obstaja torej še četrta teorija, da je že bolje malce trpeti s takšnimi cestami, kot da bi nas Hrvati še bolj prehitevali po levi, desni, spodaj in zgoraj.

In še čisto majhna uskladitev stališč. Cestni koledar nam kaže v teh mesecih največje prometne obremenitve. Zanje se menda ve že eno leto vnaprej (naj se folk že nauči, so nervozni cestarji). Darsovi šefi pa nas hkrati ves čas prepričujejo, da je prav v tem času najprimerneje zapirati ceste z delovišči, ker so zdaj pridni Slovenci že na plažah in v hribih, zato s cestnimi zaporami mučimo zgolj turiste, ki itak nimajo nobenih pravic, in jih je tako in tako preveč. (Če jih bo manj, bomo imeli tudi dva centimetra več hrvaške obale press.)

Smola se drži tudi vseh tistih Slovencev (in ostalih trolov), ki so nas vneto prepričevali, kako je Donald Trump edini ameriški predsednik, ki ni začel agresije na druge države. Je pa začel vojno na domačem Kapitolu in zdaj v ne ravno domačem Los Angelesu, na primer. Niti Izrael menda ne napada drugih držav, ampak se samo brani, najraje v tujini na sedmih frontah in še raje s 400 jedrskimi konicami proti skupinam sestradanih in golorokih otrok in žena. Ponuja jim hrano in jih hkrati strelja. Res vredno izvoljenega naroda! Tega se niti na krmiščih za živali ne počne.

Kramp in njegov izraelski vazal se prav rada pretepata z otroki in drugimi ranljivimi. FOTO: Jure Eržen

»Kamen bi se raspal, na dvouje, na trouje,« pravi Vlado Kreslin. Kramp in njegov izraelski vazal se prav rada pretepata z otroki in drugimi ranljivimi. Že z napadom na Švedinjo (Svenska flicka) izkazujeta izjemen pogum in absolutno zrelost za Nobelovo nagrado za mir. Predsedniki bogatih, tudi naši dušebrižniški vplivneži, pa si lajšajo vest z izjavami, da naj se vsi napadeni vzdržijo napadov. Kamen bi se raspal! Slovenci in tudi ostali Evropejci si, vsej smoli navkljub, zaslužimo boljše!