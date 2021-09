Tvegana lahkotnost vladanja

V nadaljevanju preberite:



Tako zavzeto vladanje z odloki in uredbami je hoja po robu zakonitosti in ustavnosti. Zadnji kamen spotike je pogoj PC za javne uslužbence. Ustavna dolžnost države je, da zavaruje zdravje in življenje ljudi. Cilj je zato povsem upravičen. Vendar vlada izbira obvoze in napačne poti. To ruši že tako omajano zaupanje v pravno državo. Narod pa ima ob tem priročen izgovor, da se tudi sam požvižga na pravila, saj da jih ne upoštevajo niti vladajoči.