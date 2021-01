Virus, pokaži se!

V komentarju preberite:

Vodstvo v Pekingu je že vnaprej opozorilo tako WHO kot tudi vse druge, ki čakajo na rezultate preiskave, da v nobenem primeru ne smejo politizirati dejstev, ki jih bodo razkrili, a problem je prav to, da se tako virus kot atom ne moreta izmuzniti varnostnemu, gospodarskemu in seveda političnemu plašču. Če je imelo prikrivanje virusa na samem začetku njegove ofenzive politične motive, kot je želja po tem, da se ne ovira gospodarske rasti in ne izziva družbene stabilnosti, potem je odkrivanje njegovega izvora povsem legitimna politična naloga. Svet ima pravico vedeti, ali je Kitajska za to odgovorna, ali morda vse skupaj ni njena krivda.