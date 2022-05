Visoke stave ameriških prepirov o splavu

V nadaljevanju preberite:

Razsodba v primeru Roe proti Wadu, ki je prekinitev nosečnosti liberalizirala na zvezni ravni, je skupaj z razsodbo Planned Parenthood proti Caseyju iz leta 1992 zvezni oblasti dodelila več dotedanjih pristojnosti zveznih držav in po mnenju kritikov gre za vprašanje ustavnega prava: lahko neizvoljeno in dosmrtno imenovano vrhovno sodišče odločanje o tem odvzame izvoljenim predstavnikom ljudstva? Zelo dvomljivo se jim zdi tudi sklicevanje na ustavno pravico do zasebnosti iz amandmaja, sprejetega skoraj osem desetletij po ustavi, ter o zadevi, o kateri ustanovni očetje niso razglabljali. Eden od njih – Thomas Jefferson – pa je svoji sužnji in polsestri svoje žene Sally Hemings zaplodil šest otrok in več kot upravičeni so dvomi, da se je to dogajalo po njeni volji.