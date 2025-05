Vse naše vojne

V nadaljevanju preberite:

V trenutku, ko se je pojavilo prvo upanje, da se bodo Kitajska in ZDA kljub vsemu izognile trgovinski vojni, je na drugem koncu geopolitičnega zemljevida izbruhnil oborožen spopad, ki nikogar ni presenetil, a bi morali biti zaradi njega vsi zelo zaskrbljeni. Indija in Pakistan sta sprožila spiralo maščevanja in zdaj je vprašanje, kdo se bo prvi ustavil na poti uničevanja dragocenega miru, ki ga svet potrebuje kot zrak in vodo. V ozadju je seveda zverinski teroristični napad na indijske turiste v Kašmirju, o katerem Islamabad trdi, da ni del pakistanske zarote proti veliki sosedi.