Za socialni mir mimo pravne države

Po treh mesecih se je vztrajno kopnenje podpore Gibanju Svoboda, vladi in njenemu predsedniku ustavilo. Krivulje so se obrnile celo rahlo navzgor, najbolj očitno pri stališču do dela izvršilne veje oblasti – decembra je nezadovoljstvo izrazilo skoraj 55 odstotkov vprašanih, zdaj 47, s tem, da se je najbolj opazno zmanjšal delež tistih, ki njeno delo ocenjujejo zelo negativno, s skoraj 31 na 22 odstotkov.