Znajo izračunati, ne pa tudi prebrati računske naloge

Po mednarodni raziskavi bralne pismenosti četrtošolcev in državljanske vednosti osmošolcev je mednarodna raziskava Pisa, ki meri matematično, bralno in naravoslovno pismenost 15-letnikov, še tretja v tem letu, ki je pokazala padec znanja. Pokazala je tisto, na kar opozarjajo mnogi že leta. Da mladi pridobljenega znanja ne znajo uporabiti. Ali bi recimo lahko novo omaro stlačili v osebni avto ali bi morali v trgovini s pohištvom naročiti (in plačati) prevoz. Gre za temeljno znanje matematične pismenosti. Trenutno četrtina 15-letnikov tega ne zna izračunati.