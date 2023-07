Zrelostni izpit ni uspešen le, če je zlat

V nadaljevanju preberite:

Za veliko večino maturantov so se začele najdaljše počitnice. Niso sicer že povsem brez skrbi, saj bodo o tem, ali so sprejeti na želeno fakulteto, izvedeli prihodnji teden oziroma najkasneje do 21. julija. Tristo šestnajstim, ki so maturo opravili kot eni izmed najboljših v državi in so tako imenovani zlati maturanti, je že jasno, da lahko študirajo tako rekoč kar koli. Za nekatere pa se zdaj začneta mučno čakanje in iskanje dodatnih točk z vpogledi v izpitno dokumentacijo.