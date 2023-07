Znani so rezultati splošne mature 2023

Potem ko so bili prejšnji teden znani rezultati poklicne mature, so danes svoj uspeh izvedeli še kandidati, ki so opravljali splošno maturo.

Na novinarski konferenci rezultate predstavljajo minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, predsednica komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc in predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular.

Minister Felda je dejal, da je splošno maturo opravljalo 5965 kandidatov, opravilo jo je 91,6 odstotka kandidatov. Poklicno maturo je opravljalo dobrih 8200 kandidatov, opravilo jo je 89,2 odstotka kandidatov.

Felda je čestital vsem kandidatom. Zlasti je izpostavil 316 kandidatov, ki so na splošni maturi dosegli od 30 do 34 točk in so tako imenovani zlati maturanti. Diamantnih maturantov, ki so dosegli vseh 34 točk, je tako kot lani 18.

Maturantom je čestitala tudi predsednica komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc. Poudarila je, da zlati maturanti prihajajo iz 48 različnih gimnazij po Sloveniji, kar kaže, da so gimnazije po državi primerljive.

Marina Tavčar Krajnc je opozorila še na kritike, ki so se v javnosti pojavile po pisanju eseja pri materinščini. Spomnila je, da je predmetna komisija napovedala, da se bo odzvala, ko bo vse preučila. Po pregledu izpitov in rezultatov, pa je komisija prvi odziv že dala.

Kot je dejala Tavčar Krajnčeva, komisija ocenjuje, da je bil naslov problemsko zastavljen, pospremljen z dvema odlomkoma in je nagovarjal maturantke k premisleku, da bi torej na eseju kandidati resnično lahko pokazali sposobnosti branja in razmišljanja o prebranem. »To so maturantke in maturanti izdatno dokazali in tudi ocene iz slovenščine kažejo, da so se dobro odrezali,« je še dejala Marina Tavčar Krajnc.