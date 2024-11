V Avstraliji prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let

Avstralska vlada bo uvedla zakonodajo, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij otrokom oz. mladostnikom, ki so mlajši od 16 let, poroča BBC. »Starši so, tako kot jaz, zelo zaskrbljeni zaradi varnosti naših otrok na spletu. Želim si, da avstralske družine vedo, da stojimo za vami, ta zakonodaja je za mame in očete,« je dejal premier Anthony Albanese. Namen predlaganih zakonov je ublažiti »škodo«, ki jo povzročajo družbena omrežja.

Zakoni, ki bodo v parlament vloženi prihodnji teden, pa ne bodo veljali za tiste mlade, ki so že na družbenih omrežjih. Kot navaja BBC, sicer podrobnosti v zvezi s samimi zakoni še niso povsem jasno določene. Kot je pojasnil avstralski premier, za uporabnike ne bo kazni, za uveljavljanje zakonov bo odvisen avstralski spletni regulator – komisar za eSafety. Zakonodaja bi začela veljati 12 mesecev po sprejetju, pregledana pa bo po sprejetju.

Avstralska vlada pravi, da bo breme na platformah družbenih omrežij, ki da morajo sprejeti razumne ukrepe, s katerimi bi preprečevali dostop do omrežij mlajšim.

Bo zakonodaja učinkovita?

Glede predloga pa so strokovnjaki neenotni. Večina sicer pritrjuje dejstvu, da družbena omrežja škodujejo duševnemu zdravju mladih, a mnogi niso prepričani, ali bo takšna zakonodaja učinkovita. Nekateri trdijo, da bo to le malo odložilo prvo uporabo družbenih omrežij, saj da bodo mladi kasneje gotovo uporabljali omrežja, denimo tiktok, instagram in facebook. Mlade bi morali po njihovem mnenju raje naučiti pravilne uporabe omrežij ter jih podučiti o vseh prednostih in slabostih, povezanih z njimi.

Vprašanje o tem, kako bodo uporabo preverjali oz. kako bo zakonodaja delovala, ostaja odprto, saj obstajajo orodja, s katerimi se lahko uporabniki izognejo zahtevam za preverjanje starosti. BBC poroča, da so podobne ukrepe poskušali ustvariti tudi v Evropski uniji, vendar se je to hitro ustavilo zaradi tehnoloških podjetij.

Čezmerna uporaba družbenih medijev preoblikuje mlade možgane. FOTO: Reuters File Photo/Reuters

Ena največjih avstralskih zagovorniških skupin za otrokove pravice je predlagano prepoved kritizirala kot preveč oster ukrep.

V odprtem pismu, ki so ga oktobra poslali vladi in ga je podpisalo več kot sto akademikov ter 20 organizacij civilne družbe, je avstralska delovna skupina premiera pozvala, naj raje razmisli o uvedbi »varnostnih standardov« za družbena omrežja.

Skupina se je sklicevala tudi na nasvet Združenih narodov (ZN), ki poudarja, da bi morale nacionalne politike, namenjene urejanju spletnih prostorov, otrokom zagotavljati priložnost za pridobivanje koristi ob uporabi digitalnega okolja in varno dostopanje do njega. Drugi aktivisti pa so dejali, da so prepovedi potrebne za zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami, lažnimi informacijami, ustrahovanjem in drugimi družbenimi pritiski.

Epidemija duševnih bolezni

Peticija 36Months, ki ima že več kot 125.000 podpisov, trdi, da otroci niso pripravljeni varno uporabljati spleta in omrežij vsaj do 16. leta in da trenutna »čezmerna uporaba družbenih omrežij preoblikuje mlade možgane v kritičnem oknu psihološkega razvoja, kar povzroča epidemijo duševnih bolezni«.

Premier na vprašanje, ali bi se morali bolj potruditi za izobraževanje otrok o varnosti spleta, odgovarja, da takšen pristop ne bi bil zadosten. »Ne vem, kako je pri vas, vendar se tudi meni na spletu in omrežjih prikazujejo stvari, vsebine, ki jih ne želim videti. Kako je šele pri ranljivem 14-letniku.«