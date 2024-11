Avstralija prepovedala družbena omrežja mlajšim od 16 let

Avstralski parlament je danes sprejel zakonodajo, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij mlajšim od 16 let. Sprejeti ukrepi so eni najstrožjih na svetu pri omejevanju dostopa mladim do spletnih mest, kot so Facebook, Instagram, Tik Tok ali X. Kako jih bodo dejansko izvajali, za zdaj ostaja nejasno.

Zakonodajni predlog je po podpori v spodnjem domu parlamenta v sredo dobil danes zeleno luč še v senatu in uživa podporo glavnih političnih strank. Predlog se sedaj vrača v predstavniški dom, v katerem ima vlada večino, da odobri spremembe, preden postane zakon, kar velja za gotovo, poroča britanski BBC.

V skladu z novimi pravili naj bi nalogo preverjanja starosti dodelili spletnim platformam, ki bodo morale sprejeti »razumne ukrepe«, da mladostnikom preprečijo ustvariti račune na družbenih omrežjih.

FOTO: Lionel Bonaventure/Afp

Kazen za kršitve: 50 milijonov dolarjev

Tehnološka podjetja, ki jim v primeru neupoštevanja pravil grozi kazen do 50 milijonov avstralskih dolarjev (32 milijonov evrov), so zakonodajo označile za nejasno, problematično in prenagljeno.

Levosredinski premier Anthony Albanese, ki se pripravlja na volitve v začetku prihodnjega leta, je vneto zagovarjal nova pravila in pridobil podporo številnih staršev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pred glasovanjem je družbena omrežja opisal kot »platformo za pritisk na vrstnike, gonilo tesnobe, sredstvo za goljufe in, kar je najhuje, orodje za spletne plenilce«. Premier je, kot je dejal, želel mlade Avstralce spraviti »od telefonov na igrišča za nogomet in kriket, tenis in odbojko ter v bazen«.

Toda vsi mladi Avstralci niso navdušeni in bodo verjetno poskušali najti načine, kako ta pravila zaobiti, poroča AFP.

Zakonodaja za tehnološka podjetja in platforme predvideva enoletno prehodno obdobje pri uvedbi sprememb. Kako se bo zakonodaja izvajala v praksi, sicer še ni jasno.

O podobnem ukrepu razmišljata Španija in Florida

Nekaterim platformam, kot sta WhatsApp in YouTube, ki jih bodo najstniki morda morali uporabljati za šolo ali druge razloge, bodo verjetno odobrili izvzetje iz strogih pravil.

Izvajanje zakonodaje bodo pozorno spremljale druge države, mnoge pa že razmišljajo o podobnih ukrepih.

V Španiji in v ameriški zvezni državi Florida so tako poslanci predlagali prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlade najstnike, čeprav nobeden od ukrepov še ni bil izveden. Kitajska je leta 2021 omejila dostop za mladoletnike, pri čemer mlajši od 14 let ne smejo preživeti več kot 40 minut na dan na platformi Douyin, kitajski različici TikToka.