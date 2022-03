BBC namesto Utripa in Zrcala tedna

Ogorčen sem, ker je vodstvo RTV preseglo vse meje dobrega okusa in nas posiljuje s svojimi nerazumni potezami.

V soboto, 26. februarja – ko sem se bil prisiljen sprijazniti z dejstvom, da sta dve odlični oddaji, Utrip in Zrcalo tedna prestavljeni na drugi program – sem začuden ugotovil, da so predvajali program BBC. Sramota. Odlično dopisniško mrežo, verodostojne informacije, ki jih pripravlja zunanjepolitično uredništvo RTV SLO, so načrtno povozili, ga diskreditirali in jasno pokazali, da nima zaupanja vodstva RTV. Vedno, redno in temeljito smo bili seznanjeni z verodostojno informacijo, kjerkoli in kadarkoli se je po svetu dogajalo kaj posebnega, kar ima vpliv tudi na razmere pri nas.

Zdaj pa ti ljudje niso dovolj dobri za poročanje. Sramota za nacionalno TV, da neposredno prenaša spored druge televizije. Je to zdaj že ukinjanje javne RTV službe in bomo gledali tuje TV-postaje? Kdorkoli je sprejel tako odločitev, je dokazal, da ni zrel za ta položaj, saj se ne zaveda pomena nacionalne televizije in njenih zaposlenih.

Z verjetnostjo pa lahko zagotovimo tudi, da nihče ni zaprosil BBC za pravice prenosa, in upam, da bo BBC zahteval avtorske pravice, ki pa naj jih plača neposredno ta, kdor je tako odločitev sprejel, in ne iz sredstev RTV.

Zahtevam odgovornost in razumna dejanja ter ustrezno ukrepanje.