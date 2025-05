Doklej zlata jama na Cesti v Mestni log?

Redarstvo MOL je pred dnevi objavilo rezultate svojih prizadevanj v lanskem letu. In glej zmagoslavje: Cesta v Mestni log je že tretje leto zapored premočno v ospredju po številu prometnih prekrškov. Število prekrškov tokrat ni bilo objavljeno, v preteklih dveh letih je bilo od 11.000 do 12.000 prekrškov na leto.

Vsakomur je takoj jasno, da je tu nekaj hudo narobe. Del Ceste v Mestni log, ki ga nadzoruje radar, postavljen ob ograji Veterinarske bolnice, se začenja pri semaforju z Riharjevo ulico, gre čez grbine v križišču s Cesto v Murglah, se sreča s semaforjem v stiku z ulico Pod topoli in zaključi s semaforjem v križišču z Vipavsko ulico.

Skratka, na približno 700 metrov dolgi trasi so kar gosto postavljeni urejevalci prometa.

Zakaj je bil nenadoma pred tremi leti nujen radar? Osnovna šola Kolezija deluje že 40 let in ni bilo v tem obdobju nobenih nesreč, ki bi prizadele otroke. Tudi vhod v šolo ni s Ceste v Mestni log, ampak s prav nasprotne strani. Torej radar zaradi otrok: NE!

Gotovo je omejitev hitrosti vožnje na 30 kilometrov na uro na Cesti v Mestni log pretirana in nič drugega kot dobičkonosna past za ožemanje občanov. Pogledati velja in jo obiskati, to priljubljeno cesto, ki poteka na liniji sever–jug, ob konicah, ko pomet skoraj miruje. Tudi sicer tod poteka umirjen promet.

Zanesljivo lahko izrazim pomisleke številnih voznikov, da omejitev hitrosti vožnje na 30 kilometrov na uro ni utemeljena in ni potrebna. Za tako drastično omejitev ni razlogov.

Predlagamo, da se na Cesti v Mestni log odpravi uporaba radarja v profitne namene in ohrani prometni režim v dobro občanov. Že sama korekcija omejitve hitrosti na 40 kilometrov na uro bi pripomogla k boljši pretočnosti prometa in manj slabe volje voznikov, ko jim radar nalaga nove obremenitve.

Upamo, da MOL končno le prisluhne občanom.