Državni tožilki sporočamo: Nisi sama!

V sodobni pravni državi bi morala biti podpora najvišjih organov pravosodnega sistema neomajna, ko se državna tožilka ali tožilec znajde v središču pomembne, izjemno zahtevne in občutljive kazenske zadeve. Še posebej takrat, ko okoliščine presegajo običajne procesne napore in sežejo na področje osebne varnosti, čustvene obremenjenosti in javnega pritiska. Vprašanje, ali se državnotožilski svet zaveda te odgovornosti, je zato več kot legitimno – postaja ključno za zaupanje v delovanje pravosodja.

Državna tožilka, ki v konkretnem primeru zastopa obtožbo v eni najzahtevnejših zadev v državi, se ne bori zgolj za pravico v imenu države – bori se za načela zakonitosti, ustavnosti in integritete, ki so temelj pravne države. V takšnih primerih ne gre zgolj za strokovno presojo dokazov, temveč za spoprijemanje s sistemskim odporom, z osebnimi tveganji in s pritiski, ki so lahko izrazito destabilizirajoči. V takšnem trenutku podpora državnotožilskega sveta in generalnega državnega tožilca ni zgolj formalna dolžnost – je moralna in strokovna obveza.

Zato toliko bolj vzbuja skrb, če se predstavniki tega organa bodisi ne odzovejo bodisi dajejo vtis, da njihova zadržanost pomeni distanciranje ali celo preusmeritev odgovornosti. Podpora državni tožilki ni politična gesta – je strokovno in institucionalno jamstvo, da pravna država stoji za svojimi ljudmi. Če se ta podpora umakne, se odpira prostor dvomom, manipulacijam in destabilizaciji celotnega kazenskega pregona. V takem trenutku to ni več vprašanje posameznice – je vprašanje vloge in kredibilnosti celotnega tožilstva v družbi.

Poleg tega se postavlja vprašanje selektivnosti: zakaj državnotožilski svet ne izkaže interesa za tiste primere, kjer obstaja utemeljen sum nasprotja interesov? Kako naj družba zaupa v pregon korupcije in krepitev integritete, če se spregleda praksa, kjer so nekateri tožilci v popoldanskem času povezani z vplivnimi športnimi organi, katerih disciplinski postopki so v neposredni koliziji z njihovo vlogo? Transparentnost mora biti dosledna – ne le tam, kjer je politično ali medijsko priročna.

Državni tožilki Mateji Gončin sporočamo: Nisi sama! Tvoja odločnost, ki temelji na zaprisegi in posvečenosti ustavnosti in zakonitosti, je dejanje poguma in profesionalizma, ki ga družba potrebuje. S svojim delom utrjuješ temelje pravne države – ravnaš skladno z najvišjimi načeli integritete, transparentnosti in neodvisnega delovanja tožilstva.

Naj bo ta razprava tudi apel državnotožilskemu svetu: čas je, da stopite jasno in javno na stran vrednot, za katere ste bili ustanovljeni. Vaša podpora ni privilegij – je dolžnost. In ko bosta vsaka državna tožilka in tožilec začutila, da vrhovne institucije stojijo za njimi, bomo lahko govorili o resnični zaščiti družbenega reda in pravne varnosti.