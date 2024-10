Gradnja mariborske onkologije

O vzrokih za zaplete pri gradnji bom poleg javnih osebnosti še jaz povedal svoje mnenje.

Dolgoletne izkušnje učijo, da investitor, ki v celoti ne pozna vseh pasti gradnje, pooblasti fizično ali pravno osebo s temi znanji in izkušnjami. Gradnja je tako hitrejša in cenejša. Če pa investitor s pomanjkljivimi znanji vztraja in sam vodi gradnjo, se vse bolj zapleta in draži. Gradnja je področje, ki se ga ne da reševati s političnimi floskulami.

Lastniki stanovanj v Masarykovi ulici in investitor so za izhodišče reševanja odstranitve objekta vzeli vrednotenje stanovanj, kar pa je povsem zgrešeno. Vzemimo primer, da so v stanovanjih samo stanovalci ali pa stanovalci lastniki. Ali bo v tem primeru investitor lastniku plačal, stanovalca pa postavil na cesto? Tudi lastnik stanovanja je najprej stanovalec, ki se s cenitvijo investitorjevega cenilca sicer lahko strinja, ni pa nujno, da bo enakovredno stanovanje za to ceno tudi dobil.

Da se stanovalec ali lastnik stanovanja ogneta vsem naštetim čerem, mora po zakonodaji poskrbeti investitor in kupiti enakovredna nadomestna stanovanja. Samo stanovalcu se mora dodeliti enakovredno stanovanje s stanarino, kot jo je plačeval v starem stanovanju, pri lastniku starega stanovanja, ki mu investitor kupi enakovredno stanovanje glede na vrednost samega stanovanja in lokacije. Sodno zapriseženi cenilec oceni, ali je temu tako ali ne. Morebitni spor se rešuje s civilno tožbo.

To je na kratko moje mnenje, mnenja političnih javnih osebnosti pa lahko najdete na Googlu.