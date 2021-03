Ideologija in sovraštvo

Zadnjih trideset let vedno nekaj rušimo. Desni leve, levi desne.



Pričakoval sem, da bodo politiki majhnega naroda vsaj takrat, ko je to nujno, stopili skupaj. Pričakoval sem, da bomo dobili novo generacijo politikov, ki ne bo obremenjena s preteklostjo. V vrstah parlamenta danes ni prisotna le ideologija, čutiti je tudi sovraštvo. V drugi svetovni vojni sem izgubil številne sorodnike. Na tleh Ljubljane, v hribih Kočevja, v italijanskih taboriščih, pri Stalingradu, na begu proti Avstriji ... Umirali so na obeh straneh. Pred drugo svetovno vojno so bili obsojeni zaradi rušenja države in bili zaprti v Mariboru z znanimi politiki takratnega časa. Bil je čas boja in sovraštva.



Čas, v katerem živimo, in čas, ki je pred sedanjo generacijo, pa je čas, ki bi nas moral utrjevati kot narod in kot državo. Potrebujemo politike, ki niso obremenjeni s preteklostjo. Brez sovraštva. Živimo v času, ko je narava vse bolj ogrožena, ko je vse več novih bolezni, ko je vse več novih odkritij, novih spoznanj ... A to mnogi politiki pozabljajo, levi in desni. Ali ne vedo, v kakšnem času živimo?



Morda je gledanje devetdesetletnika na sedanje dogodke preveč črnogledo. To bo pokazal čas.



