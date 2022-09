Intervju s »poučnimi« izjavami

Morda bi bilo dobro, da bi kar največ ljudi videlo, poslušalo intervju, ki ga je imel v nedeljo, 28. avgusta, dr. Jože Možina z nekdanjim ministrom za kulturo dr. Vaskom Simonitijem.

Meni so postale nekatere stvari bolj jasne. Kar očitno je bilo, da gospod Simoniti meni: demokracija – to sem jaz oziroma je demokracija to, kar počneta in govorita on in njegova stranka. Spregovoril je tudi o spoštovanju funkcionarjev. Ko je predsednika vlade in njega, ministra za kulturo, podpredsednica iz EU vabila na razgovor v prostore predstavništva EU v Ljubljani, seveda nista šla. Saj je bilo vendar takšno vabilo glede na njuni funkciji nespodobno! Ko pa je govoril o poslancu Nemcu, ki je postal (nadomestni) poslanec v evropskem parlamentu, je po Simonitijevih besedah to postal zato, ker je »neka ženska od tam odšla«. Torej »neka ženska«, in ne na svobodnih volitvah izvoljena evropska poslanka, sedanja zunanja ministrica. Očitno mu tu spoštovanje do institucij in funkcij ni pomembno – morda tudi zato ne, ker je pač ženska.

Govoril je še o spoštovanju, a je vrsto ljudi poimenoval z izrazi bedak, nevednež, nesposobnež … Kot doktor zgodovinskih ved se je ukvarjal tudi s sodobno slovensko zgodovino, a na vprašanje dr. Možine o razlogih za stanje (in obete) slovenskega naroda in države je odgovoril, da je razlog tudi v tem, da smo od začetka prejšnjega stoletja »zamenjali štiri, pet ali šest, morda sedem … ne vem koliko držav oziroma ureditev«. Takšen je bil odgovor doktorja zgodovine.