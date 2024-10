Izvedenci v političnem nagajanju

Saga o Marti Kos, ki se vleče že nekaj časa in še ne vemo, kako se bo končala v Bruslju, nam Slovencem gotovo ni v čast. Kdo bo pri tem potegnil kratko, še ne vemo. Ursula von der Leyen je menda od Slovenije želela kandidatko za komisarko, zato je moral Vesel odstopiti (?). Ali bo zdaj s Kosovo zadovoljna ali ne, ne vemo. Baje si želi za kandidatko Tanjo Fajon kot politično bolj izkušeno.

Pri vsej zadevi me moti večno nagajanje opozicije. Leta 2022 se je nagajanje začelo (nadaljevalo) že, ko je Gibanje Svoboda na volitvah premočno zmagalo. Opozicija, ki ni prenesla poraza, je na vse načine ovirala vlado, tako da ni mogla začeti delati. Prav je, da opozicija išče vzroke in oporeka poziciji za njene politične napake, če so te relevantne. Takoj po TV-intervjuju predsednika vlade Goloba 16. septembra letos sta Janša in Tonin kot opozicijska prvaka kritizirala predsednikov govor, kako da je bil zanič in da ni ničesar povedal. No, meni se tako zanič spet ni zdel, čeravno bi marsikaj lahko povedal drugače. Če po njunem mnenju Golob ni ničesar povedal, potem sta Janša in Tonin še manj. Upravičeno sta sicer kritizirala zdravstveno reformo, ki nam jo je Golob obljubljal, pa do zdaj ni še nič od nje. A skritizirala sta ves Golobov govor, nakazala pa nobene konkretne rešitve. Da je v zdravstvu marsikaj narobe že trideset let, vemo in čutimo vsi. Nobena od dosedanjih vlad si ni upala resno drezniti v to gnezdo, tudi Janševe tri ne (?). Očitno so medicinski lobiji premočni, zato ne gre tako hitro, kot smo si mislili in želeli. Zdaj, ko si je končno upala začeti urejati problem zdravstva Golobova vlada, pa tak halo, ker še ni urejeno. In namesto da bi opozicija pomagala pri tem, samo nagaja, pritrjuje Fidesu in s tem še zavlačuje reševanje problemov.

Kosovi nasprotujejo, češ da je v prejšnjem režimu sodelovala s SDV. Ali je Janša »pozabil«, da je imel v svojih vrstah ljudi, ki so bili v prejšnjem režimu pri policiji, npr. Vinko Gorenak in še kdo bi se našel? Nismo pozabili, da je bil v prejšnjem režimu tudi sam Janša v ZK. Ko kritizira takšne, kritizira tudi sebe. Veliko jih je na desni in levi, ki imajo podobne grehe, ampak kaj, ko smo Slovenci tako pozabljivi. Luka Gabrijelčič v svoji kolumni v Delu 21. septembra spominja, da je pred desetimi leti kot kandidatka za evropsko komisarko pogrnila Alenka Bratušek, pa ne zaradi nepripravljenosti, ampak zaradi političnih spletk v evropski politiki. Verjetno zaradi nagajanja nekaterih naših. To se lahko, kot kaže, zgodi tudi zdaj – za to se bodo zelo trudili »naši« poslanci SDS s Tomčevo in Zverom na čelu.

V zvezi z Golobovim govorom na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov, ko je od Netanjahuja zahteval, naj takoj ustavi vojno v Gazi, je novinar Bergant v Odmevih na prvem programu TV Slovenija omenil, da je premier svojo zahtevo podkrepil z udarjanjem po govorniškem pultu. Janša in poslanka SDS Godčeva pa menita, da udarjanje ni bilo primerno. V tem primeru bi se strinjal z Bergantom, vsekakor pa bi vprašal za mnenje Ksenjo Benedetti, in ne Janše ali Godčeve. Gre spet za nagajanje ali kar je še huje, gre za blatenje Slovenije. Podobno že (pre)dolgo delujejo tudi nekateri naši evropski poslanci v Bruslju, posebno Tomčeva in Zver, ki delujeta v Evropski ljudski stranki.

SDS je našla še eno »slabost« pri tej sagi v povezavi s Kosovo, da je namreč resor za razširitev, ki naj bi ga dobila kot komisarka, manj vreden. Verjetno bi bil resor zelo pomemben, če bi postal komisar član SDS.

Če bi imeli olimpijado ali svetovno prvenstvo političnih strank v nagajanju, potem bi se naša SDS gotovo uvrščala na sam vrh.