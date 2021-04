Nasilje staršev nad zdravniki in učitelji

Po e-pošti je prišel klic obupa: »Do zdaj se mi je z vsemi starši uspelo razumno dogovoriti, zakaj potrdil za zavračanje mask zdravniki ne izdajamo. Včeraj pa sem bila deležna hudega verbalnega nasilja in groženj s strani mame povsem zdravega 17-letnika. Mama se boji, kakšne psihične posledice bo nošenje mask pustilo pri njenem sinu. Nenehno grozi tudi šoli. Ves čas pogovora me je agresivno prekinjala, ni mi pustila dokončati stavka. Kaplja čez rob pa je bil njen zadnji stavek: 'Za svojega otroka tudi ubijam!' Nato je odložila slušalko. Dejansko sem občutila velik strah za lastno življenje in svoje bližnje. Danes sem podala prijavo na policiji. Podala bom še vlogo za zamenjavo osebnega zdravnika.«



Druga kolegica je pisala: »Ne smemo dopustiti, da se nad nami izživljajo in izvajajo nasilje. Tudi učitelji in ravnatelji so trenutno deležni hudih groženj zaradi mask.«



Tretja pa: »Pravico do zdravja imajo vsi otroci. Zato ne pozabimo predvsem na največjo skupino otrok, ki spoštujejo pravila in katerih starši so/smo že siti neumnosti, s katerimi težijo in grozijo nekateri, ki pač morajo štrleti iz povprečja, a žal v negativni smeri.«



Takšno nasilje staršev se ni začelo z epidemijo, ta ga le še stopnjuje. Začelo se je z aktivnostmi tistih, ki vsiljujejo družbi svoje nasprotovanje cepljenju. V času epidemije prav ti ljudje zavračajo tudi nošenje zaščitnih mask. Pozdravljajo novi virus in mu pojejo hvalnice, pediatrom in šolskim zdravnikom, zagovornikom cepljenja in mask, pa nadevajo podobo nacističnih zločincev.



Tisti starši, ki vpogleda v resničnost nimajo, pa nato s tako pridobljenim odporom vstopajo v boj za svoje otroke.



Zaradi neodgovornega delovanja nekaterih smo v epidemiji vsi obsojeni na večjo negotovost in daljše trajanje težav. Kolateralna škoda bo zato še večja. Vsi smo žrtve časa, le tu in tam bodo med nami zacveteli krizni dobičkarji. Tudi nasprotniki cepljenja so med njimi. Ustrezne institucije, ki se na globalnem nivoju ukvarjajo z vprašanji proticepilstva, že imajo številne izračune velikanskih zaslužkov, ki jih proizvaja anticepilstvo.



A na drugem polu se rojevajo tudi drugačne zgodbe. Zgodbe lepega in dobrega. Na primer ta, da je s cepljenjem proti novemu koronavirusu možno zaščititi bolnike z rakom pljuč, ki bi jim sicer okužba povečala smrtnost za kar 33 odstotkov. Ali pa ta, da se delež cepljenih otrok v Sloveniji spet povečuje.



Slabo lahko ruši svet, ne more pa ga zrušiti. Na dolgi rok zmaguje dobro. Naj s to mislijo izrazim hvaležnost in občudovanje vsem svetlim zvezdam v slovenskem zdravstvu in šolstvu, pa tudi vsem, ki razsvetljujete temno nebo kot svetle zvezde današnjega starševstva.

