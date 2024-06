Odprto pismo Iniciative Šutna zaradi razmer v starem jedru Kamnika

Odprto pismo naslavljamo na župana, občinsko upravo in občinski svet občine Kamnik zaradi očitne brezbrižnosti do problemov na ulici Šutna v Kamniku, nespoštovanja predpisov, opustitve dolžnih ravnanj ter posledično onemogočanja pravice do varnega in zdravega življenjskega okolja.

Ulica Šutna je območje starega mestnega jedra Kamnika; severni del ulice je namenjen pešcem. Celotno območje je od leta 1986 z odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik, sočasno pa je bila v ta namen zgrajena kamniška obvoznica.

Posamezniki smo dolgo opozarjali Občino Kamnik predvsem na prometno problematiko in neupoštevanje predpisov, pomanjkljiv nadzor s področja varnosti v cestnem prometu v coni za pešce, ki je tudi šolska in vrtčevska pot, in nespoštovanje predpisov s področja varovanja kulturne dediščine. Cono za pešce, ki je zaprta s potopnimi stebrički, Občina Kamnik brez potrebnih soglasij zavoda za varstvo kulturne dediščine odpira za obvoze kljub drugim, manj škodljivim možnostim obvoza. Zaradi nespoštovanja predpisov, pomanjkanja nadzora in opustitve dolžnih ravnanj je ogrožena varnost vseh, predvsem pa najmlajših udeležencev v coni za pešce, povzroča se škoda na kulturni dediščini, bistveno pa se je poslabšala tudi kvaliteta bivanja.

Čeprav se Občina Kamnik že dolgo zaveda problematike, se sklicuje na vsesplošni porast prometa, permanentno pa se pojavljajo tudi težnje po odprtju cone za pešce za promet.

Zaradi nevzdržnih problemov – nasilja voznikov motorjev, koles in e-skirojev po cesti ter vijuganja po pločnikih z nekajkrat preseženo hitrostjo v coni za pešce, kar ogroža varnost in življenja – smo se stanovalci povezali v Iniciativo Šutna z 41 podpisniki (od skupno 47 hiš).

Septembra 2022 je Iniciativa Šutna poslala dopis županu, Občini Kamnik, občinskim svetnikom in trem lokalnim medijem – občinskemu glasilu Kamničan/ka, Modrim novicam in portalu Kamnik Info. Dopisa Iniciative Šutna z izpostavljeno problematiko ni objavil nihče od zgoraj obveščenih medijev – razen omalovažujočega povzetka v občinskem glasilu Kamničan/k, češ da bodo zadeve reševali z delavnicami.

Odzvali smo se, da delavnice niso prava pot do rešitve problemov.

Probleme, na katere opozarjamo in zahtevamo rešitve zanje, smo strnili v sedem sklopov:

1. prometni režim na Šutni (sprememba načina odpiranja zapore na Šutni; kodiran daljinski upravljavec za intervencijske službe; stalno zaprtje Šutne s spremenjenim časom dostave; zamenjava načina odpiranja zapore na Kolodvorski ulici; namestitev prometnih znakov in s tem ureditev prometnega režima; kolesarji v coni za pešce; vzpostavitev učinkovitega nadzora redarske službe; videonadzor na območju Šutne; neupravičeno odpiranje ulice za obvoz; zagotovitev parkirnih površin za stanovalce Šutne);

2. pregled celotnega kanalizacijskega omrežja;

3. vzdrževanje tlakovanih površin na Šutni;

4. sprejetje pravil za prireditve na Šutni;

5. odvoz smeti;

6. odnos do širšega območja starega središča;

7. vključitev Iniciative za Šutno v vse nameravane aktivnosti, ki zadevajo posege na območju ulice.

Dogovorili smo se za sestanek z županom, ki nas je pozval, naj pripravimo konkretne predloge, ki smo jih poslali. Odgovor Občine Kamnik pa smo dobili šele po posredovanju inšpektorata za javno upravo. Prejeli smo dopis Občine Kamnik, ki spet ni vseboval odgovorov, zgolj leporečenje: da se župan zaveda težav, s katerimi se srečujemo stanovalci Šutne, da se na Občini Kamnik zavedajo pomembnosti naše ulice za Kamnik, stanovalce in obiskovalce in da v bližnji prihodnosti načrtujejo celostno preureditev ulice Šutna.

Iniciativa Šutna je hotela konkretne odgovore na predlagane rešitve, vendar nam tudi po ponovnem posredovanju inšpektorata za javno upravo občina ni odgovorila, temveč so v dopisu zgolj pojasnili trenutno veljavne predpise, s katerimi smo seznanjeni; ti so zastareli in slabi, prav zato bi nekatere želeli spremeniti.

Člana koordinacijskega odbora sta se brez večinskega soglasja odbora dogovorila za sestanek z županom, ki je bil 28. maja letos: ugotovljeno je, da do danes ni bilo izpolnjeno praktično nič.

Po letu in pol Iniciativa Šutna še ni dobila konkretnih odgovorov na prvotni dopis ter pobude in predloge.

Nepripravljenost Občine Kamnik na rešitev problemov nas toliko bolj preseneča, ker večina predlogov sploh ni povezana s stroški, ampak le z manjšimi spremembami občinskih predpisov.

Iniciativa Šutna poziva Občino Kamnik, naj jasno odgovori na posamezne zgoraj naštete sklope oziroma opise problemov, ki so identični prvotnemu dopisu iz septembra 2022, in naj terminsko navede doslej opravljena dela ter se opredeli do predlaganih rešitev.