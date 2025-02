Osebno mnenje in funkcija

Presenečena sem prebrala izjave strinjanja in podpore, ki jih je Zoran Janković dal srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću! Pohvale, ki mu jih je izrekel, predvsem pa način njihovega utemeljevanja so presenetljivi. Recimo izjava, da se je v svetu podrlo že veliko zgradb … Logika je naslednja: ker se je porušilo že veliko zgradb, ni nič posebnega, če se je še en nadstrešek na železniški postaji v Novem Sadu, ki je pod seboj pokopal petnajst žrtev. Pač: že videno ...

Zoran Janković ima kot vsak državljan Republike Slovenije pravico do svojega osebnega mnenja in ocene o čemerkoli in o komerkoli – toda pri javnih izjavah se mora zavedati, da tudi ko meni, da govori le v svojem imenu, govori kot župan Mestne občine Ljubljana! To je načelna omejitev izrekanja tudi zgolj osebnih stališč, ki velja za vse nosilce javnih funkcij ves čas opravljanja javne službe.

V mojem imenu župan prestolnice Republike Slovenije podpore Vučiću nikakor ni mogel izreči, saj sem zgrožena ob tem, kar Vučić kot predsednik počne Srbiji in srbskemu narodu!