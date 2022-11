Prekinitev prenosa maše z Rakitne pred zaključkom

Nedelja, 6. novembra, je bila zahvalna in hkrati tudi prva v mesecu, ko Televizija Slovenija na prvem programu ob 10. uri prenaša sv. mašo iz različnih župnij. To nedeljo je bila na vrsti župnija Rakitna in maša iz tamkajšnje župne cerkve sv. Križa.

Za nedeljsko mašo je na prvem programu TV Slovenija odmerjen programski čas med 10. in 11. uro. Vendar sv. maša ni dogodek, ki bi ga začeli s piskom programske piščalke in jo tudi končali z njim do sekunde natančno. Na prekoračitev odmerjenega časa vplivajo pri mašah različni dejavniki, ki se jih ne da povsem natančno predvideti, na primer obseg vpetosti glasbe in petja v posamezne sestavine maše, pridiga in njena dolžina ali sveto obhajilo, dolžina beril, pozdravni nagovori in še kaj (mimogrede, televizijci so žal opustili lepo navado, da so pred začetkom prenosa maše predstavili kraj in cerkev, od koder se mašo prenaša), tako da se dogodi, da nekaterim duhovnikom čas še ostaja, drugi ga ujamejo za rep, tretji pa ga prekoračijo za kakšno minuto. Kot tokrat na Rakitni.

In kaj naredijo na TV Slovenija? Trdosrčno zaključijo prenos, četudi maša še ni bila zares končana! Ali ko še ni do kraja izzvenela poslovilna pesem! Kot tokrat na Rakitni. Prikrajšali so nas najprej za zaključne stihe Zahvalne pesmi, s katero se kristjani zahvaljujemo Bogu za letino, nato pa še za pomemben del maše, pravzaprav za enega njenih vrhuncev – za blagoslov, ki smo si ga zaslužili s sodelovanjem pri evharistiji, pa ne le pri njej! Četudi le preko TV-prenosa. In prikrajšali so nas še za pomenljiv zaključni duhovnikov pozdrav, ki nas vernike napotuje na mir: mir v naših dušah, mir v našem pisanem vsakdanu in okolju, na mir med ljudmi! Pojdite in živite v miru!

Namesto tega so se na TV-zaslonu zaiskrile reklame. Ta zvrst nabiranja denarja je na javni TV Slovenija prava mora, saj se kot klin zajeda v premnogokatere njene oddaje, prenose in hudo moti zbrano ali le navijaško spremljanje dogajanj. Kot vernik, kristjan, sem bil (smo bili) to pot oškodovan zavoljo pogoltne potrošniško naravnane usmeritve javne televizije in povsem brezčutne togosti odgovornih. Ali celo, bognedaj, nepoznavanja poteka katoliškega mašnega obredja! Tokratni poseg v sv. mašo, v njeno celovitost, je bil zares grob in nedoumen »dosežek« prvega programa Televizije Slovenija.