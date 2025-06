Črna sobota v gorah se je končala s tremi nesrečami

Sobotni dan, ki bi moral biti v znamenju uživanja v gorah in naravi, se je za nekatere končal v bolnišnici. Na območju Vršiča se je odvila prava drama, ko je v 30-letno hrvaško plezalko priletel kamen, zaradi česar je padla in se huje poškodovala. Skoraj istočasno so reševalci posredovali tudi na Jezerskem, kjer se je na ferati ponesrečil planinec, večer pa je zaznamovala nesreča jadralne padalke na Gorenjskem.

Po poročanju Policijske uprave Kranj sta hrvaška plezalca v soboto dopoldne nameravala vstopiti v priljubljeno alpinistično smer »Promenada« v severni steni gore Nad Šitom glava. Tik pred vstopom v smer pa je iz stene nad njima priletel kamen in 30-letno plezalko zadel naravnost v čelado. Sila udarca je bila tako močna, da je nesrečnica padla nekaj metrov globoko na melišče pod steno.

Na kraj nesreče so nemudoma prihiteli člani ekipe za reševanje v gorah in ji nudili prvo pomoč. Zaradi hudih poškodb so jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v zdravstveno ustanovo. Kljub nesrečnemu dogodku so s policije sporočili, da sta bila oba plezalca primerno opremljena za zahtevno turo, kar je plezalki verjetno rešilo življenje.

Izgubil se je na Jezerskem

Le malo kasneje je helikopter ponovno poletel, tokrat proti Jezerskemu. Na zavarovani plezalni poti (ferati), ki vodi do Češke koče, se je poškodoval 47-letni planinec. Po navedbah policije je med plezanjem zgrešil pot in zašel v težave. Ker se na strmem terenu ni mogel več varno premikati in varovati s samovarovalnim kompletom, je padel in obtičal. Klical je na pomoč, na klic pa so se odzvali jezerski gorski reševalci in ekipa za reševanje v gorah z Brnika.

Na ferati, ki vodi do Češke koče na Jezerskem, se je lažje poškodoval 47-letni planinec, ki je zgrešil pot in padel, nato pa so ga s helikopterjem rešili gorski reševalci. Slika je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kljub padcu jo je planinec odnesel z lažjimi poškodbami, a so ga vseeno s helikopterjem prepeljali na pregled v bolnišnico. Tudi on je bil za turo ustrezno opremljen.

Nevarni daljnovod presenetil padalko

Dan pa se je z reševalnimi akcijami zaključil šele zvečer. Jeseniški policisti so bili obveščeni o nesreči 22-letne jadralne padalke, ki je vzletela z Zabreške planine. Med pristajalnim manevrom na travniku med naseljema Zabreznica in Vrba je spregledala žice daljnovoda. Trk je bil neizogiben in z višine približno štirih metrov je prehitro in nenadzorovano pristala na tleh.

Padalka jo je na srečo odnesla le z lažjimi poškodbami. Policisti še preiskujejo vse okoliščine dogodka.