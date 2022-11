Skrb za delovna mesta

Po najhujši proizvodni nesreči v kemični tovarni Melamin Kočevje za nevarni del proizvodnje iščejo novo lokacijo zunaj mesta. Verjetno bo to severno od mesta na območju državnih gozdov. Če bodo študije pokazale, da je tam lokacija sprejemljiva, bi lahko Melamin v dveh do treh letih tam začel najnevarnejši del proizvodnje, kar bo stalo od pet do deset milijonov evrov. To je pomembno, saj ima 190 zaposlenih, po nesreči deluje z vsega 30 odstotki proizvodnje, samo lesna in obutvena enota delujeta v polni meri.

Iz zgodovine vemo, da se je sedanja kemična tovarna razvijala iz malega obrata sredi mesta skozi desetletja, ob selitvi nevarnega dela proizvodnje pa je potrebna presoja, ali so tudi druge rešitve, ki zagotavljajo celo veliko več delovnih mest. Občina Kočevje je po površini največja v naši državi, kar 80 odstotkov površine pokrivajo državni jelovo-bukovi gozdovi, ki se navezujejo tudi na območja sosednjih občin. Zato je tudi sedež Slovenskih državnih gozdov v Kočevju, ki zelo uspešno gospodari, hlodovino pa izvaža predvsem v Avstrijo, ker pri nas ni zagotovljena predelava tega lesa.

Skozi zgodovino se je na tem območju razvijala tudi predelava lesa, saj je bila še pred tremi desetletji na kočevsko-ribniškem območju izredno razvita lesna industrija: Lik Kočevje in Inles Ribnica, obrati so bili tudi v Loškem Potoku, Dragi, Kočevski Reki, kar je bilo pomembno za delovna mesta na podeželju. Ob sedanjih lokalnih volitvah je pravi čas za soočenja različnih razvojnih programov. Gozdno gospodarsko območje od Velikih Lašč do Kolpe ima izjemno ugodne pogoje za predelavo lesa in za številna delovna mesta!