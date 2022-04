Sodna rehabilitacija dr. Milana Cundra

V zvezi s prispevki, objavljenimi v Pismih bralcev v časniku Delo in Sobotni prilogi Dela dne 1. 2. 2021, 5. 3. 2022 in 19. 3. 2022, obveščamo javnost, da je na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti zoper sodbo Okrožnega državnega sodišča v Ljubljani opr. št. K 93/50 z dne 3. 3. 1950 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča LRS opr. Št. KŽ 115/50 z dne 4. 4. 1950, ki jo je dne 4. 3. 2022 vložil generalni državni tožilec RS Drago Šketa, Vrhovno sodišče RS dne 24. 3. 2022 izdalo sodbo opr. št. I Ips 13675/2022, s katero je obsojenega dr. Milana Cundra po 1. točki 385. člena zakona o kazenskem postopku oprostilo obtožbe za kaznivo dejanje protidržavne propagande po prvem odstavku 9. člena zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (ZKLD).

Po presoji Vrhovnega sodišča RS očitki obtožbe ne predstavljajo elementov očitanega kaznivega dejanja kakor tudi ne elementov kateregakoli drugega kaznivega dejanja.

Vrhovno državno tožilstvo RS je tako z zahtevo za varstvo zakonitosti doseglo sodno rehabilitacijo in formalno odpravo krivice, ki je bila s sodnim procesom neupravičeno povzročena danes že pokojnemu zdravniku dr. Milanu Cundru.

Erika Repovž,

svetovalka za odnose z javnostmi,

Vrhovno državno tožilstvo RS