Udbovski naskok SDS na Marto Kos se ni obnesel (2)

Novinar Uroš Esih pod zgornjim naslovom (Delo, 8. novembra, stran 2) opisuje zaslišanje Marte Kos pred odborom evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) za komisarko za širitev, kar je za Janševo SDS »nepomemben resor«.

Kot piše v članku in vemo tudi iz drugih medijev, je zaslišanje uspešno prestala. Tega pa seveda ne morejo prenesti v stranki SDS, ki so se na vso moč trudili, da ji ne bi uspelo. Posebno »naša« evropska poslanca Tomčeva in Zver sta se – kolikor mi je znano – smešila in zlila toliko strupa na Marto Kos, da bi še kobra poginila, predvsem zaradi domnevnega sodelovanja v preteklosti z Udbo. Evropski poslanci v dvorani, ki so preživeli ta strup, so bili nejevoljni, češ da je to že prežvečena tema. Kot piše Uroš Esih, je evropske poslance opomnil Marjan Šarec, da je očitke o Udbi v razpravo spravil sam Janez Janša, ki je bil nekoč sam član komunistična partije. Biti nekoč komunist zdaj ne pomeni kaznivega dejanja, je dejal Matej Tonin. Treba je imeti enaka merila za vse kandidate, je ofenzivo SDS na Marto Kos po zaslišanju razorožil politični sopotnik SDS v evropskem parlamentu.

Upam, da bo Marta Kos »preživela« tudi, ko se bo odločalo o izvršnih podpredsednikih komisije.

Vso farso v evropskem parlamentu je duhovito izrazil karikaturist Dela Marko Kočevar s svojo karikaturo v isti številki časopisa, ki jo je podnaslovil Slovenec Slovencu Slovenec. Pa kako je – na žalost – res.